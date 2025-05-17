Работа Ишимского музея посвящена 80-летию Великой Победы

80-летие Великой Победы нашло отражение в программе акции "Ночи музеев" Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.

С начала мая сотрудники музея приглашали старшеклассников на патриотический тур "Ишим военный". Ребята посетили исторические места в городе, связанные с историей Великой Отечественной войны, посмотрели спектакль "Можно попросить Нину?" по произведению К. Булычева, узнали о жизни ишимцев в годы войны, об эвакуированных в

В начале мая фасаде Арт-галереи появилась яркая выставка советских плакатов времен Великой Отечественной войны. Первую экскурсию по ней 6 мая сотрудники музея провели для ребят из 8 класса СОШ №1.

9 мая музейный комплекс организовал несколько бесплатных автобусных экскурсий "Ишим военный". В праздничный день посетители парка с удовольствием фотографировались на фоне экспозиции, которая рассказывает о подвиге бойцов 229-й и 384-й стрелковые дивизий.

17 мая в рамках проведения всероссийской акции "Ночь Музеев", на уличном пространстве возле музея "Городская управа" в Ишиме торжественно откроется "Стена Памяти". Около тысячи ишимцев принесли в музей портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны. Эту памятную инсталляцию сотрудники музейного комплекса смогли установить при поддержке администрации города Ишима и депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна.

В программе "Ночи музеев" запланированы также экскурсия по новой выставке "Портрет солдата", литературно-музыкальная композиция "Три истории о войне" и другие посвященные юбилею Победы акции, - сообщили в Ишимском музейном комплексе им. П.П. Ершова.