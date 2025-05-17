Как вылечить хлороз у садовых растений, рассказала эксперт

Хлороз – заболевание растений, возникающее из-за нехватки питательного элемента. Встречается оно как среди домашних растений, так и среди высаженных в открытый грунт.

Признаками хлороза является потеря яркости листовой пластины, она становится желто-зеленой. Первые симптомы хлороза должны насторожить садовода, ведь нужно как можно быстрее принять меры. Если вновь появившиеся листочки имеют привычный окрас, значит, с болезнью удалось справиться, - рассказала опытный садовод Нина Щербакова.

Обычно различают:

– Магниевый хлороз – желтеет межжилковое пространство, в основном на нижних листьях. Также наблюдается торможение роста растений, уменьшение размера плодов и интенсивности их окраса, снижение морозоустойчивости. Для устранения магниевого хлороза применяют удобрения, в составе которых есть магний: сульфат магния, Маг-Бор, Ультрамаг Бор, Калимаг.

– Железный хлороз – признаки появляются весной, когда верхние листья светлеют. Причиной первоначально является щелочная среда почвы (рН =7 и более), которая удерживает железо в недоступной для растений форме. Защелачивание происходит при регулярном поливе холодной водой и/или частом использовании золы. Если причину своевременно не устранить, то хлорозные листья усыхают, рост растения приостанавливается. Для устранения этого вида хлороза в основном применяют внекорневые обработки железосодержащими препаратами (Феровит, хелат железа).

– Кальциевый хлороз – кончики листьев желтеют, а по краю светло-коричневая кайма. Также лист деформируется, становится выпуклым. Если недостаток кальция не восстановить, постепенно происходит отмирание корневой системы, и растение погибает. Дополнительные признаки дефицита кальция: склонность плодов к растрескиванию и стекловидности мякоти, вершинная гниль плодов, сокращение сроков их хранения. Для устранения недостатка кальция растения подкармливают кальциевой селитрой и Ультрамаг Кальцием.

– Азотный хлороз проявляется на закисленных почвах либо в периоды весенних дождей, когда азот вымывается из зоны корней, но при наступлении теплой погоды растение восстанавливается. Еще одной причиной может быть затяжная засуха, провоцирующая гибель микроорганизмов, переводящих азот в доступную для растений форму. Здесь поможет налаживание режима полива. Обычно нехватка азота проявляется на нижних листьях – они приобретают светло-зеленый оттенок. Если проблему не устранить, то лист желтеет, а потом краснеет, плоды становятся более мелкими и безвкусными. Для восполнения нехватки азота можно применить раствор мочевины. Но нужно учитывать, что во время цветения и плодоношения много азота давать нельзя, чтобы не спровоцировать опадение завязей и обильный рост листвы, - сообщает Тюменская область сегодня.