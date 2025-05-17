Тюменская область занимает второе место в России по динамике оптовой торговли

По данным Росстата, на 64,6% увеличила оборот оптовой торговли в первом квартале 2025 года Тюменская область. По динамике регион лидирует в УрФО и занимает второе место после республики Ингушетия, где прирост составил 94,6%.
Отметим, что в Уральском федеральном округе положительная динамика за квартал относительно 2024 года только в Свердловской области (2,5%). В целом по России произошло небольшое снижение (на 2,1%).
В абсолютных числах оборот оптовой торговли в Тюменской области составил 385 млрд 321,5 млн рублей. По этому показателю регион на третьем месте в УрФО после Свердловской и Челябинской областей, - сообщает Вслух.ру.
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