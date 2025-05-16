В Тобольске научились делать ринопластику

В Областной больнице № 3 впервые провели ринопластика — операция по восстановлению носового дыхания с одновременной коррекцией формы носа, операцию успешно выполнил ЛОР-хирург Адамбай Ражапов.
Пациент на с детства испытывал трудности с дыханием из-за травмы носа, но долгое время не удавалось провести полноценное лечение. Со временем дефект стал мешать полноценно жить - появились затрудненное дыхание, бессонные ночи и постоянная усталость.
Тобольские врачи провели комплексную операцию, в ходе которой устранили искривление перегородки и одновременно скорректировали форму носа.
По словам Адамбая Ражапова, теперь специалисты могут не только восстанавливать носовое дыхание, но и при необходимости корректировать форму носа. Он отметил, что это повышает качество жизни пациента как с функциональной, так и с эстетической точки зрения. Также он выразил радость тем, что впервые в Тобольске удалось выполнить такую операцию с отличным результатом.
Пациент уже на следующий день был выписан домой и продолжил амбулаторное наблюдение. В настоящее время сплинты сняты, дыхание полностью восстановлено.
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