Афанасьев предложил тюменцам поделиться старыми снимками трех городских локаций

В этом году жители Тюмени выбирают новые дизайн-проекты для площади Борцов Революции, аллеи Молодожёнов, сквера Депутатов, глава города Максим Афанасьев предложим землякам поделиться фотографиями, на которых запечатлен старый облик этих пространств.

"Ваше участие — это сила, которая меняет Тюмень к лучшему! Мы не просто благоустраиваем улицы и скверы — мы возрождаем память, создаём места для новых воспоминаний. И в этом деле ваши голоса, идеи и поддержка неоценимы. Спасибо, что в одной команде с нами! Площадь Борцов Революции, аллея Молодожёнов, сквер Депутатов — у каждой из этих локаций своя уникальная история. Пришло время напомнить о ней! ... Ваши кадры помогут сохранить дух этих мест, а мы разместим их 12 июня — на праздничных мероприятиях ко Дню России. Пусть тюменцы увидят, как менялся город и его жители!" - обратился к горожанам Афанасьев в своем телеграм-канале.

Как участвовать?

1. Найдите в альбомах фото, связанные с этими территориями.

2. Напишите короткую историю: что за момент запечатлён, почему он важен.

3. Отправьте на почту cmi@tyumen-city.ru (обязательно укажите, как с вами связаться, чтобы пригласить на торжественные мероприятия).

Можно прикрепить архивное фото и написать в комментариях к постам.

Лучшие работы станут частью выставки, видеоролика об истории города, обсуждения с архитекторами, которые работают над обновлением территорий.