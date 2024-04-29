В Омутинском СРЦН работает "Женская академия"

В Омутинском социально–реабилитационном центре для несовершеннолетних проводят работу по налаживанию и сохранению нормальных взаимоотношений между родителями и детьми. Эту цель преследуют и занятия местного клуба "Женская академия". Он помогает и в развитии социальной активности, самореализации женщин, отвечает их желаниям изменить и обустроить свою жизнь и жизнь семьи. Участницы клуба - женщины, проходящие социальную реабилитацию в одноименном отделении.

Участницы клуба готовили вместе с детьми семейное блюдо – пельмени. Работая в команде, ребята с мамами очень старались, а если что-то не получалось, то на помощь приходила куратор клуба Л.В. Хазова. Дегустация самодельных шедевров понравилась всем.

По материалам Омутинского СРЦН.