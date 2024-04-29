О состоянии памятников архитектуры в Тюменской области рассказали тюменцам

Памятники архитектуры на территории Тюменской области находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, рассказала руководитель регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.
"Важным показателем для нашей деятельности является доля объектов культурного наследия, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день он составляет 71,6 %", — отметила она.
Руководитель комитета сообщила, что в 2023 году в Тюменской области было выдано 70 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в 2022 и 2021 годах — 66 и 47 соответственно. Также в 2023 году комитет согласовал проектную документацию в отношении 28 ОКН, в 2022 и 2021 годах — 14 и 15 соответственно.
Так, в 2023 году комитет согласовал проектную документацию для "Меблированного дома Ф. П. Лошкомоева" (ул. Володарского, 24), там запланирована реставрация фасадов и восстановление сохранившегося лепного декора интерьеров. В Тобольске выдано разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта культурного наследия регионального значения "Водонапорная башня" (Красная площадь, 2б). Там обустроят кофейню, оформят площадку и разместят туристско-информационный центр, сообщает Тюменская линия.
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