Медиапроект "Афиша Тюмень" анонсирует появление первого цифрового жителя Тюмени - НейроАфиши.
НейроАфиша - это уникальный персонаж, созданный на основе передовых технологий искусственного интеллекта. Она обладает удивительной способностью анализировать и отслеживать мероприятия, факты и новости Тюмени, а затем делиться этой информацией со своими подписчиками. Этот инновационный проект направлен на обогащение жизни тюменцев и обеспечение им доступа к актуальной и интересной информации о событиях в их городе.
Позиционируя себя как первого цифрового жителя Тюмени, НейроАфиша станет не просто источником информации, но и куратором культурной жизни города, помогая жителям быть в курсе всех важных событий и мероприятий.
"Мы в команде "Афиши" вдохновлены возможностями современных технологий и их потенциалом для создания уникального опыта для наших подписчиков. Мы уверены, что НейроАфиша станет незаменимым помощником для всех, кто ценит удобство и доступность информации о событиях в Тюмени", - комментирует событие создатель персонажа.
Следите за НейроАфишей в социальных сетях "Афиша Тюмень" и не упустите ни одного интересного события в Тюмени!
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