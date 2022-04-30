Работать с обратной связью в соцсетях научили тюменских студентов

14:21 30 апреля 2022
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Заместитель руководителя ЦУР (Центр управления регионом) Тюменской области Илона Дударева рассказала будущим журналистам, как вести мониторинг в социальные сетях и отвечать на отзывы пользователей.

На мастер-классе для студентов ТюмГУ замруководителя ЦУР рассказала студентам о Центрах управления регионом и цифровых инструментах, с которыми работает организация. Она научила студентов работать с обратной связью и правильно реагировать на негатив в социальных сетях. Семинар прошел в рамках элективного курса "Современная журналистика и соцсети".

Илона Дударева заострила внимание на важности поддержания имиджа компании, остановилась на том, какие репутационные риски могут ожидать бизнес, если возражения и отрицательные отзывы будут игнорироваться, уточнили в пресс-службе ЦУР Тюменской области.

Теги: социальные сети
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