Тюменский режиссер рассказал NewsProm.Ru о своем предложении, которое Путин озвучил Трампу

Николай Данн, тюменский режиссер и создатель Международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс", в интервью интернет-изданию NewsProm.Ru рассказал о состоявшейся накануне беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что на форуме "Сильные идеи для нового времени" Данн рассказал Владимиру Путину о фестивале "Ноль Плюс" и инклюзивном проекте "(Не)такой, как все", после чего предложил передать президенту США Дональду Трампу пожелание об обмене кинолентами.

"Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о наших ценностях, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся, то есть какую ценность мы несём и как мы передаём, потому что это очень важный момент"_ сказал тюменец.

"Для меня было приятно видеть, как внимательно Владимир Владимирович слушал и насколько чутко он отреагировал", - рассказал Данн.

По его словам, интересная тенденция, что частная инициатива может быть поддержана президентом, и это становится национальным продуктом.

"Так, онлайн-кинотеатр "Ноль плюс", который был инициирован как для детей, для семей, собирающий фильмы образовательного характера и воспитательного, становится национальной платформой для культурных учреждений, социальных учреждений. И президент услышал в этом необходимость нашей работы. А для меня, конечно, это такой мощный следующий этап деятельности, как самого онлайн кинотеатра, так и нашего непосредственно кинопедагогического сообщества, потому что мы рассматриваем кино как инструмент на воспитание и образование", - считает Данн.

"Мы же общаемся через культуру, друг друга, через поведение. В этом главная задача. Ну и спасибо Агентству стратегических инициатив за возможность рассказать о своем проекте", - подытожил тюменский режиссер.