Благодаря тюменскому библиобусу краснодонские дети увидели театр

17:20 04 июля 2025
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Сотрудники Новосветловской библиотеки Краснодонского муниципального округа (ЛНР) поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора за подаренный регионом библиобус. В этом году они реализуют новый проект "Театр на колёсах "Сказочный рейс". Для краснодонских малышей показывают спектакли и проводят игровые программы. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. По словам организаторов, такие творческие поездуи стали возможны благодаря появлению транспорта.

Напомним, в июне 2022 года Тюменская область и Краснодон подписали соглашение о сотрудничестве, с тех пор наш регион оказывает муниципальному округу помощь в различных сферах.

Теги: Александр Моор , дети , Краснодон , помощь , театры
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