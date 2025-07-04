Благодаря тюменскому библиобусу краснодонские дети увидели театр

Сотрудники Новосветловской библиотеки Краснодонского муниципального округа (ЛНР) поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора за подаренный регионом библиобус. В этом году они реализуют новый проект "Театр на колёсах "Сказочный рейс". Для краснодонских малышей показывают спектакли и проводят игровые программы. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. По словам организаторов, такие творческие поездуи стали возможны благодаря появлению транспорта.

Напомним, в июне 2022 года Тюменская область и Краснодон подписали соглашение о сотрудничестве, с тех пор наш регион оказывает муниципальному округу помощь в различных сферах.