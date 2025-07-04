На попадание в 100 лучших товаров России претендуют тюменские приборы, ковры, обувь, удобрения и косметика

Эксперты оценили продукцию тюменских предприятий, претендующих на попадание в "100 лучших товаров России", среди претендентов на победу – продукция компаний, которые получали поддержку Регионального центра инжиниринга. Это туфли и ботинки от фабрики "Сибирская обувь", удобрения для растений от НПЦ "Эврика", косметические средства от Анастасии Коробовой, технические устройства предприятия "Тюмень Прибор", ремни, сумки, кошельки и брелоки от Андрея Щебельника, ковры ручной работы от Сибирской ковровой фабрики.

Региональный этап Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" прошёл 2 и 3 июля в 7 номинациях: продовольственные товары, непродовольственные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги производственно-технического назначения, услуги для населения, а также региональный франчайзинг. Жюри оценивало качество, экологичность, инновационность и безопасность товаров и услуг, соолбщили в депинвестполитики ТО.

Анастасия Коробова считает, что даже само участие - уже выигрыш:

Само участие имеет значение. Во-первых, это отличная возможность для пиара и повышение статуса нашего товара — мы можем гордиться тем, что нас знают и ценят. Во-вторых, победы в таких конкурсах открывают преимущества, например, при регистрации товарного знака или географического указания, что поможет сделать это проще в будущем.

Анжелла Михайловская, заместитель исполнительного директора НПЦ "Эврика":

Участие в таких конкурсах показывает, что наш гуминовый препарат "Росток" действительно качественный и инновационный. Это помогает нам завоевывать доверие клиентов и партнеров, расширять рынок и продвигать бренд. В итоге у нас открываются новые возможности для развития бизнеса.

Победителей по Тюменской области объявят в июле. Награждение лауреатов федерального этапа состоится в декабре 2025 года.

Региональный центр инжиниринга поддерживает малые и средние производственные компании Тюменской области, предлагая технологические услуги для развития бизнеса на льготных условиях: 50% от стоимости работ. Поддержка доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".