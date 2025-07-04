День цифры провели в тюменских лагерях

2 и 4 июля региональный департамент информатизации провел "День цифры" в тюменских лагерях "Ребячья республика" и “Олимпийская ребячка". Участниками тематических ИТ-мероприятий стали более 120 детей с целью укрепить знания детей по информационной безопасности, познакомить с основами технического творчества.
Ребята узнали, как собрать электрическую цепь без пайки. Для этого использовался специальный деревянный шаблон, медная лента и электронные компоненты. После мастер-класса у каждого на память осталась интерактивная открытка со светящимся котиком. Мастер-класс от специалистов центра робототехники и АСУ Тюменской области. Также им рассказали, что анонимность в интернете - это миф. Важными правилами кибербезопасности с учениками поделился эксперт урока Илья Пятибратов — начальник отдела противодействия кибератакам ГКУ ТО "ЦИТТО".
То, что тема кибербезопасности актуальна для детей, подтверждает количество историй, которыми поделились ребята на лекции. Шантаж и попытка вербовки, попытка взлома аккаунта в мессенджерах, подозрительные ссылки, выманивание кодов из смс — и это еще не все истории, которые школьники привели в пример. Но абсолютное большинство ребят оказались сознательными и сообщили родителям о подозрительных действиях и сообщениях.
Об этих и других случаях кибермошенничества мы рассказываем на портале детской кибербезопасности.
В конце после лекций и мастер-классов ребят ждал интеллектуально-развлекательный КВИЗ на знание современных трендов, мемов (окак) и, конечно, на знание основ безопасности в интернете.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:
С учетом развития цифровых технологий и присутствие их в жизни каждого из нас, нужно своевременно, дозированно и в разных форматах доносить информацию до наших детей, в том числе и в игровой форме. Этот летний и интерактивный формат на базе лагерей, где дети поучаствовали в мастер-классах, лекциях и викторинах уже показал свою эффективность и заинтересованность ребят получать эти знания! Искренне верю, что для кого-то полученные знания будут определяющими в выборе их профессии.
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