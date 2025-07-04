День цифры провели в тюменских лагерях

2 и 4 июля региональный департамент информатизации провел "День цифры" в тюменских лагерях "Ребячья республика" и “Олимпийская ребячка". Участниками тематических ИТ-мероприятий стали более 120 детей с целью укрепить знания детей по информационной безопасности, познакомить с основами технического творчества.

Ребята узнали, как собрать электрическую цепь без пайки. Для этого использовался специальный деревянный шаблон, медная лента и электронные компоненты. После мастер-класса у каждого на память осталась интерактивная открытка со светящимся котиком. Мастер-класс от специалистов центра робототехники и АСУ Тюменской области. Также им рассказали, что анонимность в интернете - это миф. Важными правилами кибербезопасности с учениками поделился эксперт урока Илья Пятибратов — начальник отдела противодействия кибератакам ГКУ ТО "ЦИТТО".

То, что тема кибербезопасности актуальна для детей, подтверждает количество историй, которыми поделились ребята на лекции. Шантаж и попытка вербовки, попытка взлома аккаунта в мессенджерах, подозрительные ссылки, выманивание кодов из смс — и это еще не все истории, которые школьники привели в пример. Но абсолютное большинство ребят оказались сознательными и сообщили родителям о подозрительных действиях и сообщениях.

Об этих и других случаях кибермошенничества мы рассказываем на портале детской кибербезопасности.

В конце после лекций и мастер-классов ребят ждал интеллектуально-развлекательный КВИЗ на знание современных трендов, мемов (окак) и, конечно, на знание основ безопасности в интернете.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: