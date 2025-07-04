В Тюменской области отрыли еще один семейный МФЦ

В Сладковском муниципальном округе открыли семейный МФЦ, он работает в комплексном центре социального обслуживания населения "Виктория". В торжественной церемонии открытия семейного многофункционального центра принял участие глава Сладковского муниципального округа Александр Иванов.

"В Центр смогут обратиться за оказанием психологической помощи, по вопросам воспитания, образования, организации досуга детей, а также за юридической консультацией. Особое внимание будет уделяться многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации", - отимтеил Иванов.

Накануне Дня семьи, любви и верности руководитель муниципалитета также вручил медаль за любовь и верность семье Климович Виктору Борисовичу и Александре Аркадьевне. Также многодетным семьям — удостоверения "многодетная семья".

В Тюменской области на сегодня работает 14 семейных многофункциональных центров.