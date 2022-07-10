Все органы власти Тюменской области присутствуют в соцсетях

В конце июня Госдума РФ приняла закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в соцсетях. Сегодня такие страницы ведут 32 органа власти Тюменской области, а также все администрации городов и районов региона.

Департаменты на своих страницах делятся новостями и нововведениями в своих сферах, отвечают на вопросы жителей, разъясняют сложные ситуации, а также показывают результаты своей работы. В сообществах 26 муниципалитетов региона появляются новости городов и районов, а также важная информация для жителей — о плановых ремонтных работах, итогах встреч и совещаний, вакансиях.

— ЦУР Тюменской области с самого начала своей деятельности активно работает с органами власти, помогая созданию официальных страниц. Наши специалисты консультируют по вопросам ведения сообществ и каналов, а также помогают выстроить диалог с жителями региона, — рассказал Роман Рзаев, руководитель ЦУР Тюменской области.

По данным ЦУР, самыми популярными страницами в "ВКонтакте" по Тюменской области среди органов власти являются сообщества департаментов информатизации и здравоохранения, у них более 9,5 тысяч подписчиков. В Telegram больше всего читателей на каналах департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. А в "Одноклассниках" лидерами по количеству подписчиков стали департаменты АПК и гражданской защиты и пожарной безопасности области.

Среди администраций городов и районов в соцсетях по количеству подписчиков лидируют Тюмень и Тобольск. Но активно страницы и каналы ведут все муниципалитеты. Жители Тюменской области могут оставить вопрос или сообщение в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в официальной группе ЦУР в ВК, сообщила пресс-служба ЦУР Тюменской области.