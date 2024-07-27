Музеи Казахстана и Тюменской области договорились о сотрудничестве

Национальный музей Казахстана и Тюменское музейно-просветительское объединение заключили соглашение о сотрудничестве, документ в присутствии губернатора Тюменской области Александра Моора подписали замдиректора по научной работе Национального музея Казахстана Акмарал Ибраева и генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных музейных проектов, а также внедрение новых технологий и научных разработок. "Наш музей входит в число важнейших культурных объектов Республики Казахстан. Подписание соглашения даст новые возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", – отметила Акмарал Ибраева.

"Музеи объединяют людей, создают мосты между культурами и способствуют взаимопониманию. Соглашение будет способствовать культурному обогащению наших народов. Уверена, что наше сотрудничество будет и долгосрочными, и эффективным", – заявила директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.