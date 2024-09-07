Студенты узнают о социальном проектировании интерактивно

На парковке ТюмГУ молодые люди смогут принять участие в интерактивах от команды мультицентра "Моя территория". Площадка будет работать 8 сентября с 14:00 до 16:00 во время фестиваля студенческих объединений и сообществ UTMN FEST — 2024.

Студенты сыграют в настольную игру "Мировой грант". Им предстоит за короткое время сформулировать цель, задачи и механику проекта, а затем защитить его перед модератором. Участники интерактива получат брендированные стикерпаки мультицентра "Моя территория".

На большой меловой доске студенты найдут объявления о вакансиях волонтеров, промоутеров, фотографов и видеографов. Они смогут забрать их себе, а также добавить свои предложения о том, как они могут быть полезны для будущих проектов "Моей территории".

Третий интерактив — знакомство с мультицентром. Молодые люди узнают о деятельности "Моей территории" в карточках и познакомятся лично с представителями команды. Также они смогут сделать памятный снимок в фотобудке моментальной печати, сообщает Мой-портал.ру.