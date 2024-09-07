О традициях старинных свадебных обрядов узнали тюменцы

Воссозданные сибирские свадебные костюмы для жениха и невесты, инсталляция "Свадебный пир" и другие атрибуты обрядов крестьянства XVII-XIX веков представлены в тематическом выставочном проекте "Сибирский свадебный костюм" (6+) в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском.

– Традиционный сибирский свадебный обряд состоит из нескольких этапов: досвадебный, свадебный и послесвадебный. В давние времена он включал: знакомство, сватовство, рукобитие, смотрины, вытие, девичник и свадебный поезд. Церемония представляет собой удивительное сочетание обычаев и традиций, они являются неразрывной частью культуры и истории нашего народа, – рассказала методист археологического музея-заповедника Наталья Кувакина.

Выставка повествует о культуре предков и об истории нашего региона. Каждый предмет экспозиции имеет свое значение и таит в себе особый смысл, сообщает Тюменская область сегодня.

Так, например, куклы "Неразлучники" символизируют молодую пару, которая только вступает в брак. Фигурки в белых нарядах с красной тесьмой держатся за руки; они сплетены и неразлучны, поскольку свадебный обряд проводился раз и навсегда. Наталья Кувакина отметила, что такой оберег размещался перед свадьбой как в доме жениха, так и в доме невесты. Кукольные образы вешали под потолок на смотрины.

– На выставке соседствуют куклы, посуда, разнообразные украшения и иконы, которые являются частью одного из подэтапов свадебного обряда. Сундуки символизируют здесь приданое, которое обычно дарил мужчина женщине; там могли находиться банные принадлежности. Другой сундук собирали родители невесты в качестве приданого, – пояснила спикер.