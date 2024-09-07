Перекрестное обучение применяют в тюменском "Роднике"

Педагог-психолог областного реабилитационного центра "Родник" Сания Андасова провела обучение тренеров-преподавателей по АФК основам сенсорной интеграции

Получать новые знания можно в вузах, у экспертов, на тренингах и т.д. Не менее эффективным способом является обучение у собственных сотрудников. Команда становится пластичнее и сильней.

Сания Андасова имеет базовое дефектологическое образование, работает в "Роднике" много лет и углубленно изучает нейропсихологию.

"Мы рассмотрели со специалистами основные нарушения сенсорных систем, а также, каким образом с ними работать на занятиях по АФК и в сенсорно-динамическом зале "Дом совы". Более углубленный подход поможет рассматривать коррекцию не только со стороны физического развития, но осознанно и целенаправленно развивать сенсорные зоны головного мозга", — пояснила Сания.

Для лучшего понимания методов работы с тем или иным ребенком специалисты рассмотрели три крайности движения и баланса: гиперчувствительность, гипочувствительность и поиск ощущений.

"Применяя эти знания на занятиях, тренеры-преподаватели по АФК смогут выходить на более высокий уровень развития ловкости и координации — насыщение тактильных, вестибулярных систем и т.п.", — сообщил педагог-психолог, ведущий специалист психолого-педагогической реабилитации центра "Родник" Данил Варяев.

По материалам ОРЦ "Родник".