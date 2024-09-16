Тюменская область создает условия для самореализации молодежи

Тюменская область заинтересована в подготовке и привлечении востребованных в нефтегазовых, нефтесервисных и других высокотехнологичных компаниях специалистов, для этого создает новые образовательные и исследовательские пространства, заявил глава региона Александр Моор, приветствуя участников первого дня Промышленно-энергетического форума TNF.

Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени открылся в понедельник молодежным днем, он посвящен молодым специалистам нефтегазовой отрасли, вопросам их адаптации к работе на предприятиях, подготовки и профессиональным компетенциям.

"Мы, как регион стараемся создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей. В Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное комфортное жилье, создаются новые образовательные и исследовательские пространства. История нашего региона такова, что мы можем смело сказать, что Тюменская область — это регион первых”, - обратился Моор к участникам стратегической сессии "БУРсервис: будущее, успех, развитие”, посвященной развитию профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

В частности, губернатор рассказал о создании в Тюмени уникального научно-исследовательского центра компании "Новатэк", теперь напротив центра в 2028 году будет построен также уникальный для региона межуниверситетский кампус. “У нас понятная и простая цель - сделать все для того, чтобы оставаться местом, комфортным для жизни, территорией для становления и развития, местом не только притяжения новых умов, но и местом удержания лучших умов. Чтобы все, что задумал молодой человек, он смог реализовать в Тюменской области”, - резюмировал обращение к студентам Моор.

Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени проходит с 16 по 19 сентября, основной его темой является технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли. В вторник состоится день технологий, третий - стратегии (он станет основным), заключительный день посвятят цифре. Участниками форума станут около 12 тысяч экспертов и сотрудников более 800 компаний из 60 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. На выставке инновационных разработок и решений для ТЭК более 70 компаний представляют технологии и оборудование российского производства.