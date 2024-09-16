Промышленно-энергетический форум TNF наращивает международное сотрудничество

В этом году участниками Промышленно-энергетического форума TNF станут бизнес-делегации из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Самыми многочисленными станут делегации Беларуси в сопровождении министра энергетики Алексея Кушнаренко, и Казахстана, правительство которого представят вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков и вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.

"Мы уже несколько лет активно работаем в международной повестке и здесь мы видим восточноазиатский тренд направления. Впервые на стенде у нас выставляется китайская компания, которая представляет свои технологии. Помимо этого, мы ждем делегатов из Алжира, Египта, Узбекистана. По итогам визита губернатора в Казахстан к нам приедут три заместителя министров по трем направлениям - промышленность, энергетика и образование. Мы делаем ставку на то, что между вузами и компаниями должны возникать плотные связи. Большая делегация будет из Белоруссии. Министр энергетики Белоруссии лично возглавит делегацию. Наши ближние партнеры точно так же заинтересованы в технологиях, которыми обладает Российская Федерация. В этом году международный трек выходит уже на уровень замминистров и министерств", - рассказал в преддверии форума журналистам замгубернатора Андрей Пантелеев.

Высокий уровень форума подтверждает и у участие двух российских министров, и то, что на полях нынешнего TNF состоится обсуждение нового нацпроекта "Энергетика". "Ежегодно к нам приезжают руководители федеральных органов власти, вице-премьеры, конечно, затрагиваются очень важные темы, которые нужно решить или преодолеть какие-то сопротивления, которые существуют, чтобы та или иная технология вошла в рынок. Поэтому мы конечно, ждем и некую презентацию относительно нового национального проекта "энергетика". Подготовили ряд вопросов по определенным направлениям, которые требуют оперативного решения для развития технологий. Мы говорим о том, что испытательная инфраструктура все также требует какого-то принятия решения и вот комплекс этих вопросов традиционно выливается в поручения, в решения, которые мы отрабатываем в течение года и как раз здесь, на полях промышленно-энергетического форма TNF, уже показываем результат этой совместной деятельности. Поэтому я уверен, что визит министров принесет большую пользу не только компаниям, но и конечно, в целом всей стране", - отметил Пантелеев.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени 16 - 19 сентября. В этом году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Форум соберет 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Делегации бизнес-миссий иностранных государств, которые планируют также познакомиться с работой тюменских предприятий и встретиться с российскими разработчиками оборудования и технологий, на форумных площадках ожидаются 17 сентября – в День технологий и процессов, который т радиционно он собирает наибольшее количество профессионалов и экспертов-практиков. Именно в этот день будут представлены практические кейсы по разным направлениям, инновационные разработки.

Более 70 компаний стали участниками выставки инновационных разработок и решений для ТЭК. На TNF EXPO представлены технологии и оборудование российского производства, созданные в том числе в рамках реализации дорожных карт импортозамещения в направлениях бурения и добычи углеводородов на суше, геологоразведки, СПГ, отечественная разработка противодронового комплекса "Кобра", робот-пожарный, модульные здания для вахтовых жилых городков, демонстрация процесса реверс-инжиниринга в режиме реального времени.