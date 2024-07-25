Моор пригласил "КазМунайГаз" на промышленно-энергетический форум в Тюмень

Перспективы сотрудничества между Тюменской областью и компанией "КазМунайГаз", которая является лидером нефтегазовой отрасли Казахстана, обсудили в четверг в Астане губернатор Александр Моор и первый заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев.
Александр Моор рассказал о деятельности тюменской Ассоциации "Нефтегазовый кластер", в состав которой входят свыше 150 предприятий из более чем 20 регионов России, пригласил "КазМунайГаз" к участию в Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени.
Помимо этого, Моор рассказал о создании в Тюмени межуниверситетского кампуса по нацпроекту "Наука и университеты", отметив, что одна из миссий кампуса – создание условий для кооперации между научно-исследовательскими структурами и индустриальными партнерами с целью разработки и практического внедрения инновационных продуктов и технологий, а в число партнеров кампуса смогут войти и компании из дружественных стран.
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