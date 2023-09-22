TNF-2023: около 12 тысяч участников из 11 стран

Промышленно-энергетический форум TNF завершился в Тюмени, площадку посетили около 12 тысяч человек, помимо российских компаний, участие в форуме приняли представители десяти стран, сообщил губернатор Александр Моор.

"В этом году форум поставил очередные рекорды. Площадку посетило порядка 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ. В TNF-2023 приняли участие представители десяти зарубежных государств", - привел итоговые цифры Моор.

Губернатор отметил, что перед российским ТЭКом стоит много вызовов, для их преодоления нужно объединять силия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырье. "Такую работу ведет наш нефтегазовый кластер. Объемы размещенных заказов на тюменских предприятиях растут ежегодно. В прошлом году сумма увеличилась вдвое и составила 220 млрд рублей. Чтобы развивать и укреплять кооперацию машиностроителей и нефтяников, мы готовы создать в Тюменской области полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования", - подчекрнул Моор.

Напомним, сквозной темой форума в этом году были технологический суверенитет и дальнейшее развитие российского топливно-энергетического комплекса.



По данным организторов промышленно-энергетического форума TNF-2023 посетили 11,7 тысяч участников, в том числе из 10 зарубежных стран. Площадь TNF EXPO превысила 3000 кв.м, на ней было представлено более 70 компаний. На форуме состоялось более 80 мероприятий деловой программы, организтовано около 200 переговоров. У частие в главной пленарной сессии Форума принял вице-премьер Правительства РФ Александр Новак.

Дни поставщика провели НК "Иркутская нефтяная компания", ПАО "НК "Роснефть"", "СИБУР Холдинг" и иностранные партнеры. Технологические дни – ПАО "Газпром нефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "ЛУКОЙЛ". ТАкже в рамках форума прошел II Саммит HR-директоров ТЭК, подписано более 50 различных соглашений. Заслушано около 70 докладов в формате TED-конференции от Нефтегазового кластера.

Следующий форум - TNF-2024 - пойдет в Тюмени с 16 по 19 сентября.