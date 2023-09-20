Белевцев: большие языковые модели повышают эффективность бизнеса

Внедрение больших языковых моделей существенно повышает эффективность бизнеса и открывает новые возможности, заявил старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев на деловом завтраке на тему "Стратегия энергетического сектора: расти нельзя стагнировать".

Дискуссия состоялась в ходе промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

Участники дискуссии обсудили, какие перспективы и вызовы ждут нефтегазовый сектор, как будет работать энергетическая промышленность страны в будущем и какой может быть оптимальная модель для успешного развития российского ТЭК в долгосрочной перспективе.

Белевцев в своём выступлении рассказал о том, какие современные технологические разработки могут быть использованы для развития энергетического и других секторов экономики. В первую очередь это эффективное использование возможностей отечественных платформенных облачных решений и внедрение больших языковых моделей. По его мнению, у нашей страны есть уникальная возможность собрать решения нового поколения на принципиально ином технологическом стеке, тем самым создав прочный фундамент для дальнейшего роста. И Сбер уже сейчас готов предложить рынку собственные решения и сервисы.

Андрей Белевцев:

Все крупнейшие мировые мейджоры развиваются с помощью облачных платформ. Главный плюс таких платформ — это огромная скорость и простота внедрения. Такие технологии легко начать использовать. Второе направление — это большие языковые или лингвистические модели, которые появились в прошлом году. Сила моделей в том, что при правильном обучении они могут решать огромное количество индустриальных задач. Например, предиктивная аналитика и диагностика динамического оборудования; подсказки по оптимальному ведению режима; выбор альтернативных компонентно-комплектующих при поставках; анализ маржинального плана дохода и многое другое. Мы уже год занимаемся самым главным приоритетом — подготовкой облачных платформ и разработкой языковых моделей с целью адаптации для индустриальных лидеров. В коллаборации с компаниями в энергетическом секторе мы сможем сделать так, что в следующем году большие языковые модели появятся в промышленности. Главное — не ждать, а открыто идти в эксперименты.

Промышленно-энергетический форум TNF — форум, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Каждый год TNF выбирают предприниматели, специалисты, топ-менеджеры, представители технологических компаний и государства.