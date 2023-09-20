На TNF 2023 впервые провели день технологий

Фото - https://t.me/oilgasforum_TNF

День технологий - новый формат мероприятий для промышленно-энергетического форума TNF. Это отдельная деловая программу для тех, кто участвует в форуме ради налаживания прямых контактов с потенциальными партнерами.

Организаторы форума сообщают, что больше 20 мероприятий в один день предоставили участникам максимум возможностей для личного общения и заключения контрактов. Разработчики технологий, производители оборудования для ТЭК, сервисные организации представили свои решения, продукцию и услуги специалистам "Газпром нефти", "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "СИБУРа", Иркутской нефтяной компании, а также представителям "Узбекнефтегаза", ERIELL, "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани".

Гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" (является оператором Форума TNF) Александр Сакевич:

Это такой комбинированный формат. С одной стороны, есть дискуссионные сессии. С другой – презентационные сессии. На дискуссионных сессиях каждый может высказаться, каждый может стать спикером, рассказать про свой опыт. А есть формат технологических дней, где мы, наоборот, заранее отбираем эти технологии, проводим заочную экспертизу, и на полях Форума уже происходит защита этой технологи. То есть это такой день синих воротничков. Инженерный состав компаний выберет для себя именно этот день. В этом и был замысел.

Переговоры на форумеидут с утра, многие участники уже получили практический результат. Например, компания "Промнефтькомплект" презентовала алюминиево-магниевые сплавы и растворимые пакер-пробки. "День технологий, в первую очередь, это коммуникация с заказчиками. Мы приехали себя показать, какие-то новые технологии у наших заказчиков посмотреть и предложить какое-то общее решение. На данный момент наша компания занимается растворимыми материалами, мы их и предлагаем. Сегодня провели переговоры с тремя крупными производителями", – рассказал учредитель компании Максим Хмыров.

Компания "Платинус" представила потенциальным партнерам микроцемент для ремонта нефтегазовых скважин и 3D-печать бетоном. "Мы предлагаем микроцементы для нефтегазовой отрасли, в строительной сфере тоже могут применяться, например, для строительства промысловых дорог в условиях Арктики, а также представили технологию 3D-печати бетоном. Сегодня встреча была с компаниями "Газпром нефть", еще планируется несколько встреч с "Лукойлом", с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Я думаю, что это необходимая часть встреч, и она, в конечном счете, приносит результат", – отметил гендиректор компании Дмитрий Галиос.

В программу мероприятия 19 сентября вошли технологические дни, биржи контактов, дни поставщика, круглые столы. Также состоялись сессии, посвященные обустройству месторождений, разработке трудноизвлекаемых запасов, бурению и заканчиванию скважин, гидроразрыву пласта, исследованиям горизонтальных скважин. На участие в технологических днях в этом году поступило 270 заявок, из них 56 проектов детально рассмотрены специалистами компаний-недропользователей, сообщает пресс-служба TNF.