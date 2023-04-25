Моор пригласил представителей Узбекистана на Промышленно-энергетический форум TNF

16:45 25 апреля 2023
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Губернатор Тюменской области пригласил официальную делегацию Узбекистана принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, отметил губернатор:

 Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества и у нас есть все инструменты для его реализации.

Теги: TNF , Александр Моор , международное сотрудничество , ТЭК , Узбекистан
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