Моор пригласил представителей Узбекистана на Промышленно-энергетический форум TNF

Губернатор Тюменской области пригласил официальную делегацию Узбекистана принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, отметил губернатор:

Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества и у нас есть все инструменты для его реализации.