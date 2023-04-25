Моор пригласил представителей Узбекистана на Промышленно-энергетический форум TNF

Губернатор Тюменской области пригласил официальную делегацию Узбекистана принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, отметил губернатор:
Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества и у нас есть все инструменты для его реализации.
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