TNF в цифрах: более 60 компаний ТЭК на EXPO и около 9 тысяч участников форума

09:10 23 сентября 2022
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Фото - https://t.me/oilgasforum_TNF

Промышленно-энергетический форум TNF завершился в Тюмени. В этом году TNF побил все рекорды, сообщают организаторы.

Форум-2022 это:

🔥 8,9 тысячи участников, в том числе 

🔥 5 тысяч посетителей выставки

🔥 площадь TNF EXPO превысила 3 тыс. кв м, 

🔥 более 60 компаний ТЭК представлены на EXPO

🔥 более 40 мероприятий деловой программы.

На форуме выступили руководители крупнейших добывающих, отраслевых машиностроительных и сервисных компаний России, а ключевым спикером основной пленарной сессии стал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

День стратегического партнера провела компания "Газпром нефть". Дни поставщика организовали компании "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "НОВАТЭК". Технологические дни состоялись у компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "НОВАТЭК".

Впервые в рамках форума прошел масштабный HR-саммит.

На форуме подписано более 20 различных соглашений, в том числе инвестиционных.

Напомним: в этом году форум стал масштабировался до федерального и стал шире по темам и задачам, ключевым событием стала пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам", а ее телеверсию показал федеральный телеканал "Россия 24".

Теги: TNF , Газпром нефть , Денис Мантуров , Лукойл , НОВАТЭК , Роснефть , Сургутнефтегаз
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