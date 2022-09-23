TNF в цифрах: более 60 компаний ТЭК на EXPO и около 9 тысяч участников форума

Промышленно-энергетический форум TNF завершился в Тюмени. В этом году TNF побил все рекорды, сообщают организаторы.
Форум-2022 это:
🔥 8,9 тысячи участников, в том числе
🔥 5 тысяч посетителей выставки
🔥 площадь TNF EXPO превысила 3 тыс. кв м,
🔥 более 60 компаний ТЭК представлены на EXPO
🔥 более 40 мероприятий деловой программы.
На форуме выступили руководители крупнейших добывающих, отраслевых машиностроительных и сервисных компаний России, а ключевым спикером основной пленарной сессии стал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
День стратегического партнера провела компания "Газпром нефть". Дни поставщика организовали компании "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "НОВАТЭК". Технологические дни состоялись у компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "НОВАТЭК".
Впервые в рамках форума прошел масштабный HR-саммит.
На форуме подписано более 20 различных соглашений, в том числе инвестиционных.
Напомним: в этом году форум стал масштабировался до федерального и стал шире по темам и задачам, ключевым событием стала пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам", а ее телеверсию показал федеральный телеканал "Россия 24".
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