Вице-премьер Мантуров ознакомился с компаниями-участниками TNF EXPO

Владислав Бурнашев/фотохост-агентство ТАСС

Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором ознакомился с экспозициями компаний-участников Промышленно-энергетического форума.

Свои стенды вице-премьеру и полпреду презентовали "Транснефть-Сибирь", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Сибирская Промышленная Группа", "Сургутнефтегаз", "СибБурМаш", НК "Роснефть"" и Ассоциация "Нефтегазовый кластер".

"Участники выставки рассказали о своих технических разработках, партнерской работе на Форуме и ближайших планах по развитию промышленно-энергетического комплекса. Вице-премьер Денис Мантуров интересовался удовлетворенностью компаний количеством и квалификацией кадров, объемами производства, уникальностью разработок и планами по введению в эксплуатацию новейших технологий в области энергетики и промышленности", - сообщает пресс-служба TNF.