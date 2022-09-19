TNF-2022 готовится к открытию

Промышленно-энергетический форум TNF-2022 стартует в Тюмени 20 сентября, в этом году он проводится с федеральным размахом. Главная тема форума – "Национальные технологические приоритеты, стратегии лидерства". Ожидается, что форум соберет всех основных игроков топливно-энергетического комплекса.

В рамках мероприятия аналитики и эксперты обсудят формирование новых бизнес-моделей для ТЭК и создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии.

ПРО ФОРУМ

На мероприятия TNF зарегистрировались более 5700 человек, более 2 тысяч из них будут работать на стратегических сессиях и технологических днях, остальные – участники и посетители выставки, которая разместилась в специально построенном павильоне TNF EXPO. Первый и третий дни, 20 и 22 сентября, будут посвящены технологиям, разработкам, а глобальным вопросам, связанным с мировыми энергетическими рынками. Второй день, 21 сентября - ключевое пленарное заседание с участием вице-премьера и куратора УрФО Дениса Мантурова, на котором речь пойдет про международную повестку, внедрение национальных стандартов, развитие нефтехимии, нефтегазохимии.

"Форум - это возможность для российских промышленников представить свои наукоемкие решения, которые мы собирали в течение года. Более 600 заявок было подано, отобрано 300 и лучшие из них проекты будут представлены в эти ближайшие три дня на технологических сессиях, которые проведут все нефтегазовые компании, участвующие в наших мероприятиях, в том числе НОВАТЭК, Лукойл, Газпромнефть. Часть из них пройдет в открытом режиме. Впервые мы даем возможность таких на открытых вставочных пространствах. Стоит отметить, что в этом году выставка будет проходить в доступном режиме, любой желающий может прийти и пообщаться в живую", - отметил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Замгубернатора сообщил, что Мантуров впервые в новом статусе посетит Тюмень, "наша задача — показать все многообразие региона с точки зрения присутствия здесь топливно-энергетического комплекса, еще раз сконцентрировать внимание на том, что Тюмень всегда была центром интеллектуального блока ТЭК, поэтому на выставке будут представлены научные институты, наш ТИУ расскажет о своих новых решениях", отметил он.

ПРО TNF EXPO

В этом году выставочная площадка увеличена практически в два раза. На 3 тыс. кв м экспозиции разметили 60 компаний, в числе новичков - Иркутская нефтяная компания и ЮТЭК. Впервые появился стенд ПАО "Сургутнефтегаз". Тюменский нефтегазовый кластер представлен отдельным стендом, это крупнейший стенд выставки, на котором в разной степени представлены около 90 компаний из 15 регионов, входящих в состав ассоциации. Есть сектор регионов УрФО, где представлен промышленный потенциал компаний Курганской, Челябинской и Свердловской областей. "Из уникального - макеты флота ГРП (флот для гидроразрыва пласта), это разработка нашей компании Корпорация "МИТ", она в этом оду впервые представлена. Это единственная российская разработка в порядке импортозамещения. И будет стенд, посвященный испытаниям ГРП", - отметила руководитель выставки TNF EXPO Олеся Шангареева.

ПРО КЛАСТЕР

Гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич рассказал, что форум – это работа всей команды в течение года, стенд кластера станет площадкой. на которой могут работать все представители отрасли, должен стать стенд "Нефтегазового кластера". Он находится в самом центре павильона TNF EXPO, у него есть своя отдельная программа, и в этой программе могут участвовать абсолютно все, кто пришел на выставку. На стенде кластера будут презентации поставщиков, тематические мероприятия, презентации проектов-участников кластера.

ПРО РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Помимо деловой программы, организаторы предусмотрели и развлекательную. На 20 сентября запланированы утренний перформанс "Молекулы" от Романа Ермакова и театра танца "Проспект", вечерняя встреча-лекция с его автором "Паблик-арт. Понимать или принимать?", концерт группы Aeterna и шоу Театра огня "Helios" и т.д.

Программу форума изучить можно здесь. В TNF EXPO выход свободный при регистрации на сайте, на часть развлекательных мероприятий вход свободный.