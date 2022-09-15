Ожившие молекулы, рок и огонь - в Тюмени для TNF составили спецпрограмму

Промышленно-энергетического форум в Тюмени пройдет с 20 по 22 сентября, участниками станут предприниматели, топ-менеджеры, специалисты, представители технологических компаний и государственных структур на Промышленно-энергетический форум TNF.
Тюменское концертно-театральное объединение для жителей и гостей города по случаю подготовило спецпрограмму.
Главным героем программы станет один из самых ярких представителей современной художественной сцены России – Роман Ермаков (Москва). Художник работает в сфере скульптуры, паблик-арта, костюма и перформанса. 20 и 21 сентября художник совместно с Тюменским театром танца "Проспект" представит перформанс "Молекулы" – путешествие в микромир, где химические элементы живут по своим правилам и, взаимодействуя между собой, наполняют наш мир материей и рождают энергию. В Тюмени ожившие частицы можно будет встретить на ул. Республики, у Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа (Технопарк), на набережной и пешеходном мосту.
20 сентября, в 17:30, в Музейном комплексе им. Словцова состоится творческая встреча – лекция Романа Ермакова "Паблик-арт. Понимать или принимать?". Вход на лекцию для всех желающих бесплатный при регистрации.
Также в рамках культурной программы в разных локациях Тюмени пройдут концерты в формате open-air. Выступят коллективы, которые обладают страстью к инновационной музыке, музыке будущего.
20 сентября на открытой сцене у "Конторы пароходства" выступят группа Aeterna и Театр огня "Helios" с этно-спектаклем "Сибирь. Начало" (19:00).
21 сентября перед входом в Тюменскую филармонию в 18:00 начнется концерт-перформанс с элементами интерактива от группы ударных инструментов Мока project и Dj Conflict. На этом концерте стать артистом сможет каждый. Всего лишь нужно принести с собой любой бытовой предмет (кухонная утварь, тазик, ведро, лопата, метла и т.д., все, что может воспроизвести звенящий звук).
Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.
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