Тюменцам рекомендуют покупать черешню только в контролируемых местах

Черешню привозят из Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Краснодарского края. Роспотребнадзор призывает покупать черешню только в местах с регулярным контролем качества. При выборе ягоды специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на наличие плодоножки. При ее отсутствии в месте прикрепления к ягоде образуются "входные ворота" для попадания внутрь грязи и микробов.

Качественная черешня должна иметь чистую, гладкую кожицу с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, плотную и упругую мякоть.

Вкусовые качества черешни зависят от сорта и цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом. Темноокрашенные ягоды обладают более насыщенным и сладким вкусом.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости мыть ягоды холодной водой перед употреблением, тщательно промывать в дуршлаге, удаляя мусор.

Если вы не собираетесь есть черешню сразу, ее лучше хранить в холодильнике, помещая в бумажный пакет или пластиковую емкость без мытья и отделения от черешков — так она дольше сохранится, - сообщает Тюменская линия.