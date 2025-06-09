За поджоги на железной дороге двух тюменских студентов приговорили к 8 и 9 годам колонии

17:30 09 июня 2025
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Фото Центрального МСУТ на транспрте

Диверсии на железной дороге в ноябре 2023 года по указке куратора-незнакомца совершили два тюменских подростка - студенты колледжа. За это они получили криптовалютой чуть свыше 14 и 18,5 тыс рублей от заказчика и по 8 и 9 лет пребывания  в колонии общего режима согласно приговору суда.

Нанесенный преступной деятельностью юношей ущерб оценен более чем в 2,3 млн рублей.

Суда установлено, что в ноябре 2023 года являвшиеся студентами Тюменского колледжа социальных и производственных технологий на тот момент подростки совершили поджог релейных шкафов и электровоза на железнодорожных путях в Тюмени. Кроме того, они планировали поджог локомотива. Помимо статьи о диверсии, им инкриминировали и статью о легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления.

Теги: поджог , подростки , приговор , Свердловская железная дорога , студенты , суд
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