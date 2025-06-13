Жители Ялуторовска могут посетить "Лето в музее"

Программа "Лето в музее" развернулась в Ялуторовском музейном комплексе. На объектах музейного показа уже побывало около тысячи ялуторовских ребятишек.
Они угадывали музейные предметы в ходе увлекательной экскурсии по истории города, из букв составляли имя и фамилию известного купца, совершали виртуальное путешествие и учились играм ХIХ века, погружались в мир творчества и фантазии на увлекательных мастер-классах: "Чайная ложечка", "Капсула времени", "Роспись значка", "Территория творчества", знакомились с выставкой "Время Героев. Победа".
Ребят ждут в экспозициях и на творческих площадках Ялуторовского музейного комплекса до 31 августа.
По материалам Ялуторовского музейного комплекса.
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