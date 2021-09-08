Массовый утренний забег для нефтяников и газовиков проведут в Тюмени организаторы TNF

В Тюмени 15 сентября впервые состоится утренний "Забег ЯТЭК", в котором могут принять участие до 500 человек. В 7:00 группа участников и экспертов Тюменского нефтегазового форума встретятся на набережной около "Конторы пароходства", проведут небольшую разминку и отправятся в путь.

Бегунам предложат в удобном темпе преодолеть на выбор 3 км или 5 км. Присоединиться к забегу по слотам могут все желающие. Количество мест строго ограничено.

По окончании забега каждый участник получит фирменную медаль проекта "Стальной характер". Кроме того, будут определены победители на каждой из представленных дистанций, которые получат призовые медали и ценные призы.

Генеральным партнером мероприятия выступит Якутская топливно-энергетическая компания. Организатор забега – проект "Стальной характер" и оргкомитет Тюменского нефтегазового форума.

К участию в забеге допускаются лица, предоставившие тест ПЦР или сертификат о прививке, каждого участника при необходимости снабдят средствами индивидуальной защиты, при входе на территорию стартового городка будет проводиться термометрия, обработка рук санитайзером.