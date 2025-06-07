На действующем аэродроме в Тюмени провели рекордный по масштабности забег

В Тюмени на аэродроме "Плеханово" провели забег "5 огненных авиавёрст" от "ЮТэйр", Главного управления МЧС России по Тюменской области и команды "5 вёрст" с участием 1652 человек, благодаря чему мероприятие внесли в Книгу рекордов России как самый массовый забег по взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Спортсмены преодолели 5 км — ровно такая дистанция от начала взлетно-посадочной полосы до конца и обратно! Были рады объединить самых спортивных тюменцев (и даже животных — некоторые участники бежали со своими питомцами!) на нашем аэродроме!" - сообщили в "ЮТэйре".

Фотокорреспондент Сергей Русанов рассказал нашему изданию, что с самого утра вся прилегающая территория к тюменскому аэропорту Плеханово была занята припаркованным транспортом любителей здорового образа жизни и бега в частности. Многие вышли на старт целыми семьями, включая детей. Каждый, кто преодолел дистанцию, получил памятный подарок от организаторов. Участие было бесплатным, акцию провели с целью популяризации спорта и семейных ценностей при поддержке МЧС России по Тюменской области и спортивной команды "5 верст".

Массовость мероприятия, атмосферу праздника и настроение участников можно оценить по фоторепортажу, которым с места событий поделился с изданием Сергей Русанов: