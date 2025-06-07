Тюменская область газифицирована на 98%

Уровень газификации Тюменской области на сегодняшний день составляет 98%, - сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. По этим показателям регион занимает лидирующие позиции.

"Тема газификации всегда актуальна, - отметила она, подводя итоги выездного заседания профильного комитета облдумы. – И Тюменская область по газификации занимает лидирующие позиции. Если брать газификацию всей страны, то в среднем – это 74 %. Есть даже такие территории, где газификация достигает лишь 2 %. А у нас этот показатель доходит до 98 %".

За последние несколько лет в нашем регионе построены тысячи километров путей газоснабжения среднего давления. Газ получили 18 тыс. домовладений, сообщил в своем докладе заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

"На сегодняшний день в рамках текущей программы завершено строительство газораспределительной станции "Ишим", двух межпоселковых газопроводов высокого давления до поселка Новоселезнево Казанского района и деревни Воронина Ишимского района. Еще несколько лет назад в этом Ишимском газовом узле, я позволю себе так этот район называть, были достаточно серьезные проблемы по обеспечению возможности подключения новых потребителей. За счет реализации всех мероприятий эта проблема была снята", - рассказал Павел Перевалов.

Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров рассказал о том, что сделано и что предстоит сделать, акцентировав внимание на участии во Всероссийской акции "Храним огонь Победы". В этом году в марте был переведен на природный газ Вечный огонь в селе Вагай Тюменской области, а 6 мая – зажжен в архитектурном комплексе "Воинская слава" в Югорске. В этом году планируют оборудовать еще три памятных места.

Председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин заострил внимание депутатов и газовиков на газификации садоводческих объединений, - сообщила Тюменская линия.