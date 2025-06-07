Тюменцы создали первую в стране игру, которая учит оформлять патенты

Первую в России настольную игру "Гений изобретений", посвященную интеллектуальной собственности и патентной деятельности, представили в Тюмени.

В "настолку" от Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов включены все нюансы изобретательского процесса: кредитование в банке, получение патента, поиск инвестора. Этапы поданы в увлекательной форме, которая заставляет болеть за персонажей и сопереживать им.

– Самая первая проблема, подстерегающая изобретателя – это чтобы его изобретение было действительно изобретением, а не придумыванием велосипеда, –рассказала специалист по интеллектуальной собственности, патентовед и руководителя Женской лиги Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в Уральском федеральном округе Надежда Брежнева. – В отличие от прошлых веков, в настоящее время очень непросто придумать что-то по-настоящему новое. Поэтому изобретатель должен сам или при помощи патентоведа оценить, насколько его идея патентоспособна. А для этого составить описание своего изобретения или сделать чертежи. Ведь вполне возможно, что это уже давным-давно придумано кем-то другим. Таким образом, следующим шагом будет поиск по базам данных Роспатента.

Тюменским изобретателям, работающим на крупных предприятиях в нефтегазовой отрасли, в этом отношении несколько проще, поскольку они могут реализовать свои изобретения на производстве. Апробировать устройства, посмотреть, какой результат получается на практике, прикинуть, какая будет экономическая отдача от внедрения. Кропотливую патентную работу тоже будет вести компания.

Когда же речь идет о небольших предприятиях или изобретателях-одиночках, все намного сложнее. Ведь прежде чем заниматься внедрением инновационного продукта, например, компьютерной программы, необходимо создать экспериментальный прототип, который будет работать. А для этого нужны деньги, иногда немаленькие. Потому что речь идет зачастую о больших устройствах, необходимых на производстве. Да и маленькие по размерам аппараты могут быть очень дорогостоящими, - сообщает Тюменская область сегодня.