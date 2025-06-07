101 земельный участок для жилищного строительства определен в Тюменской области в рамках проекта

В Тюменской области в рамках реализации проекта "Земля для стройки" в качестве перспективных для целей жилищного строительства определены 101 земельный участок и территории общей площадью 726,85 га.
В целях жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлечено в оборот 191,37 га земель в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске.
Информация о территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот, размещена на публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки", сообщает Мегатюмень.
– Воспользоваться услугой могут как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и простые граждане – для частного строительства, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.
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