Специалисты тюменского "Родника" используют фартуки для отработки навыков

В тюменском реабилитационном центре "Родник" шьют тренировочные фартуки по собственным эскизам, чтобы обучать детей с инвалидностью застегиванию пуговиц, молний и кнопок.

Для ребенка навык застегивания - важный шаг к самостоятельности и уверенному взаимодействию с одеждой. "С помощью фартуков-тренажеров, дети могут осваивать застежки прямо на себе, не используя игровое оборудование. Это дает реальные ощущения, развивает координацию и самое главное - позволяет закрепить навык в привычной позиции, - рассказывает ведущий специалист по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации центра "Родник" Самсара Попикова. - Ребенок надевает фартук как обычную одежду, осваивает порядок движений в естественном положении рук, учится работать ближе к телу".

Автору разработки Самсаре Попиковой помогала подготовить фартуки к работе по социально-бытовой реабилитации Мария Букина.

Фартуки сделаны из плотной ткани с одним или несколькими видами застежек: крупные, мелкие пуговицы, молния, имитация карманов.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).