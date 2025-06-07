Как правильно выбрать клубнику, посоветовал специалист

Поставщик ягод Алексей Крысанов дал советы, как правильно выбрать клубнику, чтобы получить максимум пользы и вкуса
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе клубники, — это внешний вид. Но здесь легко попасться на уловки.
Спелая клубника имеет насыщенно-красный или алый цвет, без белых или зеленых участков. Ягоды с побелевшими кончиками были сорваны недозревшими. Свежая ягода слегка блестит, но не выглядит как лакированная. Слишком глянцевая поверхность — признак обработки химией.
– У клубники должны свежие и торчащие "хвостики", и желательно наличие листьев. Не переживайте, если ягода смотрится мягкой, она может быть именно переспевшей, а не гнилой. Такая клубника самая сладкая, – отмечает эксперт.
Аромат — один из главных индикаторов качества клубники. Настоящая, зрелая ягода излучает сладкий, насыщенный запах. Если аромат слабый или вовсе отсутствует — перед вами тепличная ягода, сорванная до полного созревания.
– Посмотрите на дно ящика. Если оно сухое, без пятен, значит, она вся сухая. Еще можно немножко встряхнуть клубнику и посмотреть на ее состояние. Хорошие ягоды как горошинки должны отделяться друг от друга, – советует Крысанов.
Секреты хранения клубники
• Не мойте ягоды до употребления. Влага ускоряет гниение.
• Храните в один слой. Лучше разложить ягоды на бумажное полотенце в контейнере без крышки.
• Идеальная температура хранения — от +2 до +4°C (в холодильнике, но не в ящике для овощей).
Выбор клубники — дело, казалось бы, простое, но требует внимания к деталям.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы всегда будете наслаждаться по-настоящему ароматной и натуральной клубникой, - сообщает Мегатюмень.
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