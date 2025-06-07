Как правильно выбрать клубнику, посоветовал специалист

Поставщик ягод Алексей Крысанов дал советы, как правильно выбрать клубнику, чтобы получить максимум пользы и вкуса

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе клубники, — это внешний вид. Но здесь легко попасться на уловки.

Спелая клубника имеет насыщенно-красный или алый цвет, без белых или зеленых участков. Ягоды с побелевшими кончиками были сорваны недозревшими. Свежая ягода слегка блестит, но не выглядит как лакированная. Слишком глянцевая поверхность — признак обработки химией.

– У клубники должны свежие и торчащие "хвостики", и желательно наличие листьев. Не переживайте, если ягода смотрится мягкой, она может быть именно переспевшей, а не гнилой. Такая клубника самая сладкая, – отмечает эксперт.

Аромат — один из главных индикаторов качества клубники. Настоящая, зрелая ягода излучает сладкий, насыщенный запах. Если аромат слабый или вовсе отсутствует — перед вами тепличная ягода, сорванная до полного созревания.

– Посмотрите на дно ящика. Если оно сухое, без пятен, значит, она вся сухая. Еще можно немножко встряхнуть клубнику и посмотреть на ее состояние. Хорошие ягоды как горошинки должны отделяться друг от друга, – советует Крысанов.

Секреты хранения клубники

• Не мойте ягоды до употребления. Влага ускоряет гниение.

• Храните в один слой. Лучше разложить ягоды на бумажное полотенце в контейнере без крышки.

• Идеальная температура хранения — от +2 до +4°C (в холодильнике, но не в ящике для овощей).

Выбор клубники — дело, казалось бы, простое, но требует внимания к деталям.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы всегда будете наслаждаться по-настоящему ароматной и натуральной клубникой, - сообщает Мегатюмень.