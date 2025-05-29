Активности и призы подготовили для участников Зелёного марафона в Тюмени

Зелёный марафон Сбера состоится уже в эту субботу, 31 мая. Спортивный праздник пройдет в 60 городах России. В Тюмени старт запланирован у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, ст. 1). В этом году тюменцы смогут пробежать дистанции 1 км, 4,2 км, 5 км в рамках дружеского забега "5 вёрст" и 10 км. Для любителей активного отдыха предусмотрена дистанция северной ходьбы 5 км, для детей – забег на 420 метров, а для малышей от 6 месяцев до года – фан-забег на 5 метров. Медали получат все финишеры.

Победители во всех номинациях выиграют умные устройства Сбера, а также призы от партнеров: сертификаты от мясного бренда "Ишимский" и наборы продукции от производителя семечек, сухариков, чипсов и снеков "Мартин".

Авиакомпания Utair подарит победителям взрослых спортивных дистанций сертификаты на мили, которые можно потратить на перелеты и дополнительные услуги. Лидеры забегов получат сертификаты на 12 тысяч миль, серебряные призеры – на 8 тысяч миль, а бронзовые чемпионы – на 4 тысячи миль.

Помимо спортивных соревновани, участников и болельщиков ждут концертная программа, конкурсы, розыгрыши призов и активности для детей и взрослых от организаторов и партнеров проекта. В этом году старт забегов на 1 км и 4,2 км пройдет под выступление духового оркестра ГУМЧС по Тюменской области.

Титульный партнер Зелёного марафона в Тюмени федеральный застройщик ЭНКО подготовил для гостей праздника интерактивную зону, где каждый взрослый ненадолго сможет почувствовать себя ребенком. Участников ждет сухой бассейн, мультфильмы из 90-х, лаунж-зона, конкурсы и тематическая фотозона. А на детской площадке маленькие спортсмены смогут раскрасить большие домики.

От застройщика 4D спортсменов и зрителей ждет зона отдыха, мини-гольф и фотозона. На площадке приложения 2ГИС дети смогут разукрасить мелками огромную раскраску, а родители – отправить письмо "с приветом" в любую точку России. В фотозоне группы компаний "ИНКО" можно будет сделать фото с мыльными пузырями и поучаствовать в лотерее.

Тюменское центральное агентство воздушных сообщений приготовили экспресс-игры и настольные игры, центр доходной недвижимости "Касьянов" – фотозону в виде офиса компании, а агентство недвижимости "Орбита" – спортивные конкурсы с заданиями и призами. Сеть магазинов подарков и сувениров "Добыча" устроит беспроигрышную лотерею, а в фотозоне Паритет Девелопмент можно будет сделать эффектные снимки "в полете" от профессионального фотографа.

Федеральный застройщик "Талан" устроит зеленую чилл-зону на своей локации, сыграет с гостями в активные игры и сделает классные фото в фотобудке. А девелоперская компания Творчество предложит детям сахарную вату и сделают аквагрим, а также установят мягкий городок из кубиков.

Водой в этот жаркий день всех участников и зрителей угостят застройщик 4D и группа компаний "СтоунСтрой".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: