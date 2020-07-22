Владимира Путина ждут на тобольских площадках СИБУРа

пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Совещание с участием Президента России запланировано в Тобольске на площадке СИБУРа в сентябре 2020 года. Об этом 21 июля сообщил на итоговом заседании Коллегии Министерства энергетики РФ вице-премьер Юрий Борисов.

"Вчера у меня была встреча с главой государства: он принял приглашение компании СИБУР, они завершили реализацию серьезного проекта в Тобольске, - отметил спикер. - На сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного актива, где есть возможность поговорить о дальнейшем развитии этого направления". Кроме того, на тобольской площадке планируется обсудить дополнительные меры по стимулированию выпуска финальной продукции нефтегазохимии и генерации сжиженного природного газа", - цитирует слова Борисова пресс-служба Тюменского нефтегазового форума.

Проведение XI Тюменского нефтегазового форума также запланировано на сентябрь. В данный момент Правительством Тюменской области рассматривается вопрос интеграции мероприятия в повестку рабочей поездки Президента России, сообщает Оргкомитет TNF-2020.

Форум TNF – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. В 2020 году Форум пройдет 22-24 сентября на площадке Тюменского Технопарка. Организаторы: Правительство Тюменской области и Министерство природных ресурсов и экологии РФ при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.