Турбулентность ТЭК: Тюменский нефтегазовый форум проведет серию онлайн-конференций

Нефтегазовая отрасль переживает небывалый спад. Новые условия диктуют необходимость оперативного реагирования на вызовы. Организаторы Тюменского нефтегазового форума подготовили серию онлайн-конференций, каждая из которых станет площадкой для диалога экспертов и участников рынка.

Тема первой конференции — "Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности". Аудитория — более 4500 представителей компаний нефтегазовой отрасли, федеральных и региональных органов власти, СМИ, регулярно участвующих в ТНФ.

В числе приглашенных спикеров - представители министерства природных ресорсов и экологии, министерсва энергетики, администрации Президента, технопарка "Сколково", Российского энергетического агентства.

Первая конференция запланирована на 8 апреля, начало в 12:00 (мск). Участие в конференции бесплатное, достаточно пройти короткую предварительную регистрацию.