Тренды формирования городской среды обсудят на нефтяном форуме в Тюмени

Инновационные подходы к формированию городской среды обсудят на стратегической сессии "Урбанистика и девелопмент: инновационные подходы к формированию городской среды и общественных пространств", которая пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Ключевые участники урбанистических процессов – девелоперы, представители власти и бизнеса. Они обсудят встраивание новых общественных пространств в структуру города, поговорят о новых точках притяжения для жителей – образовательных, культурных, информационных, выяснят, есть ли баланс в формировании экономически выгодной для бизнеса и комфортной для жителя среды, рассмотрят социальную ответственность бизнеса как перспективные инвестиции, пишет "Тюменская линия".

Среди спикеров сессии – международный архитектурный критик, основатель журнала "Проект Россия", "Проект International" Барт Голдхоорн, глава города Тюмени Руслан Кухарук, директор института архитектуры и дизайна Светлана Капелева. Модератором сессии выступит урбанист, куратор международных архитектурных конкурсов Екатерина Гавинская.

Мероприятие открытое, доступно для посещения всем зарегистрированным участникам форума. Оно пройдет 17 сентября в 11 часов в зале "Точка кипения" тюменского технопарка.