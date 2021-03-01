В Тюмени пройдет II Градостроительный форум

В Тюмени с 16 по 18 марта состоится II Градостроительный форум-выставка "Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе". Мероприятие пройдет в Выставочном зале и будет совмещено с выставкой "Строительство и архитектура-2021".

Организаторы предлагают обсудить стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценности неиспользуемых территорий города.

Российские города сравнительно давно перешли на принцип комплексного развития территорий, однако стандарт комплексного развития территории до сих пор носит рекомендательный характер, лишь некоторые его элементы оформлены в законодательных нормативах. Между тем, как убеждены архитекторы и урбанисты, именно стандарт комплексного развития территории является инструментом, который поможет строить более качественное массовое жилье и развивать комфортные общественные пространства. Представят эти инструменты участникам и слушателям Градостроительного Форума архитекторы Фонда "ДОМ.РФ" и конструкторского бюро "Стрелка", а опыт комплексного развития территорий на региональном уровне будет рассмотрен на примере проекта "Речной порт". Представители исполнительной власти региона также расскажут об основных принципах и подходах к развитию комфортной городской среды.

На параллельной секции архитекторы, урбанисты и девелоперы обсудят тему сохранения ценности неиспользуемых территорий города. Тюмень активно развивается в плане массовой застройки, все дальше и дальше уходя "в поля", но что делать с историческим наследием в центре города? Что делать с пространствами бывших промзон и предприятий? Возможна ли их актуализация и если да, то какая? Насколько актуален для нашего города симбиоз старого и нового, как сохранить баланс между сохранением памятников архитектуры и развитием? Ответы на эти вопросы участники II Градостроительного Форума получат из выступлений архитекторов и урбанистов, в том числе из гг. Делфт, Эйндховен (Нидерланды), Москвы, Екатеринбурга, Тюмени.

В рамках II Градостроительного Форума запланированы также обсуждение тенденций загородного и малоэтажного домостроения, проблематики сноса ветхого и аварийного жилья, представление инновационных строительных технологий и производств.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация по ссылке.