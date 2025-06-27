Детсад в ЖК "Легенда парк" на 317 мест достраивают в Тюмени

Губернатор Александр Моор осмотрел строящийся детский сад на 317 мест в ЖК "Легенда парк" в Тюмени, в трехэтажке на площади почти в 6 тысяч "квадратов" разместят 14 групп, в том числе три ясельные, оборудуют спортивный и ясельный залы.
Замгубернатора Алексей Райдер при осмотре объекта отметил, что детсад в новом жилом массиве очень востребован, благодаря использованию типового проекта строительство идет с опережением графика.
Вокруг детского сада завершается благоустройство. В самом здании ведётся чистовая отделка помещений. Окончание всех работ запланировано на октябрь этого года.
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