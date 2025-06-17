На стройке в Тюмени площадка с рабочими и грузом с 12 этажа упала на людей

Два человека погибли и трое тяжело пострадали днем 17 июня на стройплощадке жилого комплекса "Космо" по улице Евгения Войнова в городе Тюмени, прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране труда и производственном травматизме.
В облпрокуратуре сообщили, что при проведении строительных работ произошло обрушение с высоты 12 этажа выносной площадки с двумя рабочими и грузом на стоявших внизу троих рабочих. Погибли на месте два работника подрядных организаций, трое госпитализированы с тяжелыми травмами.
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