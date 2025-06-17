Около 30 человек заболели энцефалитом и бореллиозом в Тюменской области после присасывания клещей

В Тюменской области зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, в области ведется с 3 марта. По данным на 16 июня из-за присасывания насекомых к медикам обратилось более 10 тысяч человек, каждый пятый из них - ребенок в возрасте до 14 лет. С начала сезона случаи нападения клеща зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В этом голу вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 129 240 человек.