Поколенческий портрет самозанятых накануне петербуржского форума составили в ВТБ

Миллениалы, родившиеся в 1981–1996 годах, стали драйвером роста самозанятости в России, большинство выбравших этот формат работы – мужчины, а в 2025 году ряды самозанятых стали пополнять представители поколения Alpha. Такие результаты исследования представили в ВТБ накануне ПМЭФ–2025.

По данным банка, почти половина самозанятых (48%) – это поколение Y (1981-1996 гг. рождения). Выросшие в эпоху цифровых технологий миллениалы ценят свободу и гибкий график, а онлайн-инструменты помогают им дистанционно вести дела. На втором месте – более опытное и прагматичное поколение X (1965-1980 гг.), составляющее 29%. Доля ищущего баланс между работой и личной жизнью поколение зумеров (1997-2010 гг.) – 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) – всего 5%.

Есть среди самозанятых и представители "молчаливого поколения" (родившиеся до 1945 года). Самые старшие из них (90+) живут в Удмуртии и Ульяновской области, все они женщины. Представители самого молодого поколения Alpha (2011-2024 гг.) стали появляться в этом году – оформить самозанятость в России можно с 14 лет.

Чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%). Особенно это заметно в поколении зумеров: 64% самозанятых – парни и только 36% – девушки. Среди миллениалов и представителей поколения Х соотношение примерно одинаковое (60% мужчин, 40% женщин). У бумеров разрыв меньше (56% мужчин), так как женщины после выхода на пенсию тоже активно ищут возможность дополнительного заработка и самореализации.

Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ:

Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию.

Востребованность услуг самозанятых растет. Об этом говорит объем выплат клиентов среднего и малого бизнеса. Только за первый квартал 2025 года он увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 2025 ожидается аналогичный рост.

По данным банка, среди самозанятых встречаются не только репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики и косметологи, но и редкие специалисты. Они дают уроки каллиграфии, делают фамильные дипломы, доставляют раков, шьют амуницию для собак, создают восковые модели и музыкальные инструменты.