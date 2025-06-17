Пассажиры электричек могут сэкономить на билетах до 15%

14:15 17 июня 2025
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Фото - @svzd_news

Пассажиры электричек до конца сентября смогут экономить 5 или 15%, если будут оплачивать билеты картой "Мир" или при покупать их через СБП в приложении "РЖД Пассажирам", сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

При оплатой картой "Мир" в кассах или в переносных кассовых терминалах в пути следования вернётся 5% от стоимости билета; через СБП в приложении "РЖД Пассажирам" – с кешбэком до 15%.

Вернуть можно до 1500 рублей в месяц: на карту "Мир" кешбэк вернётся в течение нескольких дней после покупки, а на банковский счёт, с которого оплачивались билеты через СБП, в течение минуты.

Акция доступна пассажирам пригородных компаний на всей сети РЖД.

Теги: билеты , кешбэк , СвЖД , электричка
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